Derbykoorts blijft stijgen in Limburg: "Hopelijk kan ik maandag voor het eerst smurfentaart eten"

De derbykoorts stijgt in Limburg. Op zondag staan KRC Genk en STVV nog eens oog in oog in de competitie.

Zondagnamiddag zullen KRC Genk en STVV het in de Cegeka Arena tegen elkaar opnemen. De Limburgse derby's zorgen vaak voor spektakel.

Leo Kokubo, die nieuwe nummer één van Sint-Truiden zal zijn eerste wedstrijd tegen Genk spelen. Hij volgde zijn landgenoot Zion Suzuki op. "Iedereen is er zich van bewust hoe belangrijk deze wedstrijd is", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"De coach heeft ons dat allemaal nog eens op het hart gedrukt. Het is een derby, maar wij hebben ook de punten nodig om uit de onderste regionen te geraken." Aangezien KRC Genk momenteel leider is, is het ook de logische favoriet van zondag.

"Op papier is dat zeker zo. Maar elke wedstrijd moet gespeeld worden en een derby is altijd een speciale wedstrijd, met vaak een speciale uitkomst. Wij gaan de wedstrijd in elk geval met vertrouwen tegemoet. We hebben al vijf wedstrijden niet meer verloren van Genk én we zijn al zeven wedstrijden op rij ongeslagen. Een goed resultaat zit er dus zeker in", gaat Kokubo verder.

Van de taarten-traditie wist de doelman nog niet. "Wel, hopelijk kan ik maandag dan voor het eerst van zo’n smurfentaart smullen", besluit hij.