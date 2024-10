Eerste Limburgse derby voor Jarne Steuckers na zijn gevoelige transfer naar KRC Genk: "Zoiets ligt voor de supporters net iets anders"

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen STVV in de Limburgse derby. Voor enkele spelers wordt het een extra speciale wedstrijd...

Bij een derby komen altijd extra emoties kijken. Voor enkele Genk-spelers zal het nog wat specialer zijn dit jaar. Jarne Steuckers kwam zo afgelopen zomer over van de grote rivaal.

Hij heeft in ieder geval zin in een confrontatie met zijn ex-club. "Het zijn de meest intense wedstrijden van het jaar, daar kijk je als speler altijd naar uit. Ook al staan er net zoals elke week slechts drie punten op het spel, voor een supporter is een zege tegen de andere club van Limburg veel meer waard. Dat doen ze de spelers in de aanloop naar én tijdens een match wel beseffen", begint hij bij Het Belang van Limburg.

Steuckers speelde al bij de jeugd van Genk en STVV, én nu ook bij de A-kern van beide clubs. Dit zal wel zijn eerste derby zijn in het shirt van Genk in de Jupiler Pro League.

"Ik ga vol voor de winst voor mijn eigen ploeg, daarvoor heb je geen anti-gevoelens nodig ten opzichte van de tegenstrever. Al begrijp ik dat zoiets voor supporters vaak net iets anders ligt", gaat hij verder.

Maar ook na zijn gevoelige transfer van vorige zomer blijft hij met mooie woorden praten over zijn ex-club. "Ik zou echt niet weten waarom ik bijvoorbeeld anti-STVV-gevoelens zou moeten hebben. Daarvoor was vorig seizoen veel te mooi en gun ik mijn ex-ploegmaats te zeer een goed seizoen. Alleen zondag mogen ze hier natuurlijk niets rapen", besluit hij.