Op één vraag kan Malick Fofana echt geen antwoord geven: "Zelfs ik weet het niet"

Rechtsvoetig of linksvoetig? Voor de meeste personen een enorm simpele vraag, maar niet voor Malick Fofana.

Na terug te keren uit België na de interlandbreak, wasMalick Fofana aanwezig op een persconferentie in Lyon. OL hervat de Ligue 1 deze zondag om 15.00 uur tegen Le Havre.

Een journalist vroeg aan de Belgische vleugelspeler of hij meer rechts- of linksvoetig was en hoe hij erin slaagde zijn andere voet te ontwikkelen. "Zelfs ik weet het eerlijk gezegd niet. Het is waar dat ik meer schiet met mijn linker. Maar als ik moet dribbelen, gebruik ik meer mijn rechtervoet."

"Het is een mix van beide. Er zijn niet veel spelers die met beide benen spelen, dus ik ben erg blij dat ik dat wel kan. Ik kan zelfs niet zeggen wat mijn goede voet is. Volgens mij allebei."

"En als ik een strafschop neem, schiet ik dan met mijn rechter- of linkervoet? Op training schiet ik met beide voeten. Ik ga gewoon zeggen rechtervoet."