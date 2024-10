Straks ploegmaat van Leandro Trossard of Kevin De Bruyne? 'Engelse topclubs laten hun oog vallen op Charles De Ketelaere'

Charles De Ketelaere heeft er goed aan gedaan door naar Atalanta te trekken. Ondertussen wordt hij al gevolgd door enkele grote clubs uit de Premier League.

Charles De Ketelaere maakte bij Club Brugge al heel wat indruk op jonge leeftijd. In 2022 versierde hij zijn droomtransfer naar AC Milan.

Maar daar liep het niet zoals gepland. In 40 wedstrijden kon de aanvaller geen enkele keer scoren en was hij goed voor één assist. Geen statistieken waar hij op hoopte.

Dus trok hij naar Atalanta, eerst op huurbasis. Ondertussen werd hij ook al definitief overgenomen. Daar ging het al een pak beter, hij won er afgelopen seizoen zelfs de Europa League mee.

Maar kan CDK zich nu al opmaken voor een volgende mooie transfer? Volgens CaughtOffside volgen een heleboel Engelse clubs zijn situatie op.

Vooral Arsenal zou geïnteresseerd zijn in de jonge Belg. Coach Mikel Arteta heeft zijn oog laten vallen op de Rode Duivel. De club heeft zich nog niet officieel gemeld, maar intern wordt besproken of ze niet een versnelling hoger moeten schakelen. Verder zouden ook Manchester City, Tottenham, Newcastle United en West Ham zijn situatie nauwlettend in de gaten houden.