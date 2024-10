Het grote gemis bij Club Brugge? "Na Vormer is ook andere steunpilaar vertrokken"

Club Brugge staat met 15 op 30 op de vijfde plek in de klassering. Er wordt geregeld gesproken over een gebrek aan leiderschap.

Club Brugge scoorde in de Jupiler Pro League tot dusver maar de helft van de punten, maar dat leverde wel een vijfde plaats in de rangschikking. Al komt dat vooral ook door het feit dat ook de andere topploegen het laten afweten.

Geregeld wordt het gebrek aan leiderschap bij blauwzwart als een mogelijke oorzaak van de malaise genoemd. Er zouden te weinig mentaal sterke spelers in de kern aanwezig zijn om dat te bewerkstelligen.

“Vormer is er niet meer en nu lieten ze ook Odoi vertrekken, nog iemand die heel belangrijk was voor de ploeg”, zegt Rudi Cossey meteen over de kwestie in een interview met de Krant van West-Vlaanderen.

“Zie wat hij met zijn persoonlijkheid toevoegt aan Antwerp. Vanaken is niet iemand die vaak op tafel klopt, maar wel de mouwen opstroopt en een echte winnaar is – zelfs als hij kaart.”

En daar kunnen ook andere zaken in meespelen. “Dat ontbreekt een beetje in het huidige voetbal, met nogal wat jongens die de taal niet machtig zijn of die intrinsieke leiderskwaliteiten niet hebben.”