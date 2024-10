🎥 Rik De Mil komt met bijzonder mooi gebaar voor de match tegen Standard, maar verliest wel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Charleroi gaf vanavond Standard partij in de Waalse derby. Rik De Mil kwam voor de partij alvast heel relaxed over.

Een duel tussen Standard en Charleroi, dat zijn altijd geladen wedstrijden. De spelers werden op het veld onthaald met de nodige pyrotchnische acties vanuit de tribune.

De twee trainers toonden voor de partij heel veel respect voor elkaar. Ivan Leko en Rik De Mil werkten twee jaar samen bij Club Brugge. Leko trainde de A-ploeg, De Mil was er op dat moment aan de slag bij de U19 en U21.

Ondanks de voorgeschiedenis van deze derby werd de wedstrijd behoorlijk sportief afgewerkt. Beide teams gingen er helemaal voor, maar het waren de Rouches die het heft in handen namen. Standard stond aan de rust via Eckert en Sutalo 2-0 op voorsprong.

Na de rust miste Eckert nog een strafschop voor de Rouches. Aan de eindstand veranderde er pas in het absolute slot nog iets. Mbenza scoorde voor Charleroi de 2-1. Standard pakte de drie punten, Charleroi ging met lege handen naar huis.

De mooiste actie van de wedstrijd gebeurde misschien wel voor de partij eigenlijk goed en wel begonnen was. In de spelerstunnel begroette Rik De Mil de spelers van Standard één per één. Een gebaar dat enorm geapprecieerd werd...