Probleem bij Club Brugge: "Het Skov Olsen-syndroom"

Hij heeft al enorm veel lof gekregen, maar na dit weekend stak de kritiek toch de kop op. Raphael Onyedika was nergens tegen Westerlo en dat lijkt veel te maken te hebben met mentaliteit.

Club Brugge kon nooit ontspannen voetballen tegen Westerlo, zag ook Peter Vandenbempt. Op het einde ontsnapte Club nog aan puntenverlies met dank aan Maxim De Cuyper. Het is een aangename vaststelling hoeveel jonge Belgen bij Club Brugge - een beetje noodgedwongen wel - aan de aftrap stonden", zegt hij bij Sporza.

De jeugd deed het wel goed. Het was de meer ervaren Onyedika die een prestatie neerzette die niet geaccepteerd kon worden. "Het probleem was Raphael Onyedika die blijkbaar besmet is geraakt met het Skov Olsen-virus. "Ik kies mijn wedstrijden wel uit, 't Kuipje is me toch wat te klein, doe mij maar morgen San Siro in Milaan...", is Vandenbempt streng.

Onyedika heeft ontegensprekelijk de kwaliteiten om hoger te spelen, maar zal zulke wedstrijden dan niet meer mogen laten zien. "Hij was toch een van de allerbeste voetballers in onze competitie, die zelfs met twee of drie spelers op zijn huid in de Champions League altijd balvast is. En eergisteren stapelde hij de balverliezen op. Dat vind ik toch een onprofessionele attitude."

Westerlo maakte er wel geen gebruik van. "Westerlo was zo vriendelijk - zo kennen we de Kempenaars toch - om al die cadeaus niet uit te pakken en er zelf nog een paar uit te delen en daardoor kan Club Brugge in alle gemoedsrust gaan voetballen in Milaan."

Al zal Onyedika dus wel uit een ander vaatje moeten tappen tegen de Italiaanse topploeg. Die hadden het afgelopen weekend ook niet onder de markt tegen Udinese, maar staan wel onder druk in de Champions League.