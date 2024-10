La Gazetta dello Sport waarschuwt AC Milan en zegt voor wie het moet opletten tegen Club Brugge: "Ze zijn afhankelijk van hem"

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen AC Milan in San Siro. La Gazetta dello Sport blikte al even vooruit en nam blauw-zwart onder de loep.

Het is al lang geleden dat Club Brugge en AC Milan nog eens oog in oog stonden. 21 jaar geleden namen de twee clubs het tegen elkaar op in San Siro en toen won blauw-zwart na een doelpunt van Andres Mendoza.

"We zijn hier al 21 jaar lang ongeslagen, die trend willen we verderzetten", klonk het al bij een goedlachse Nicky Hayen, daags voor de wedstrijd. Club heeft in ieder geval een kern waarmee iets mogelijk is.

Dat zien ze ook in de Italiaanse media. La Gazetta dello Sport nam blauw-zwart onder de loep. "De bekendste Brugse speler, voor 90 procent van de fans, is Simon Mignolet. Hij was zes jaar keeper bij Liverpool en starter bij de nationale ploeg, zolang Courtois nog mens was", klinkt het.

"Dan heb je nog de twee in het middenveld, Onyedika en Vanaken. Vandaag zijn ze afhankelijk van Onyedika. Hij is niet de meest consistente speler, maar als hij het goed doet, leidt hij het team."

"Tegen Dortmund was hij uitstekend en Nuri Sahin, de coach van de Duitse club, zei: 'We wisten hoe sterk hij was, maar we konden hem niet stoppen.' Niet slecht. Vanaken is de aanvoerder, de garantie, het symbool van de club, zes jaar op rij in de dubbele cijfers voor doelpunten", besluit het Italiaanse medium.