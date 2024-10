Zware Europese verplaatsing voor Cercle Brugge: Miron Muslic onthult zijn strategie

De wedstrijden blijven zich aan een hoog tempo opvolgen voor Cercle Brugge. Donderdag wacht alweer een verre verplaatsing naar IJsland, die opnieuw zijn tol kan eisen in de competitie.

Afgelopen zaterdag speelde Cercle Brugge 0-0 gelijk in eigen huis tegen Dender. Als het schot van Olaigbe op de binnenkant van de paal wel binnen gaat, dan zag de wereld er nu anders uit voor Cercle.

Nu bengelt de ploeg van Miron Muslic nog altijd op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. De Vereniging moet de komende weken echt punten pakken als het daar weg wil raken. Maar het programma blijft druk.

Muslic over Europese verplaatsing naar IJsland

Donderdag speelt Cercle Brugge om 16u30 tegen het IJslandse Vikingur Reykjavik in de Conference League. "We vertrekken woensdag in Brugge en zullen pas vrijdagnamiddag terug zijn", zegt Miron Muslic.

"We zullen in IJsland recuperen en 's ochtends ook daar trainen, want de vlucht zal zo'n 3,5u of zelfs bijna 4u duren. Daarna zullen we slechts één dag hebben om ons voor te bereiden op de wedstrijd tegen Union."

"We zullen de krachten wat sparen donderdag. Het is een zware verplaatsing naar Reykjavik, dus we zullen zeker wat spelers sparen om ze zondag zeker klaar te hebben voor zondag." Union speelt donderdag ook in en tegen het Deense Midtjylland.