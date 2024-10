Daar zullen ze van opkijken in Anderlecht: Riemer bekent wanneer hij al benaderd werd om bondscoach te worden

Brian Riemer werd vandaag voorgesteld als nieuwe bondscoach van Denemarken. Het contact was er blijkbaar al een eindje.

Lang heeft Brian Riemer na zijn ontslag bij RSC Anderlecht niet moeten wachten op een nieuwe job. Jesper Fredberg stak hem daarvoor wel een helpende hand toe.

Denemarken was na het EK van afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe bondscoach, toen Kasper Hjulmand de handdoek gooide. Lars Knudsen nam als interimaris de job waar.

Met Brian Riemer is er nu een nieuwe T1 aangesteld. In zijn vaderland geniet hij een heel goede reputatie dan in ons land. De goede band met heel veel internationals speelt zeker een rol in de deal.

De voetbalbond zou Riemer al in augustus gecontacteerd hebben, toen hij nog coach was van Anderlecht, zo vertelde hij bij zijn voorstelling. “Ik was toen al gecharmeerd, maar een aanbod volgde nog niet”, klonk het.

Dat kwam er nu uiteindelijk wel. Riemer blijft bondscoach van Denemarken tot na het WK van 2026. “De nationale ploeg heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven”, zei de coach. “Dit is dan ook een droom die uitkomt. Ik ben enorm trots en vereerd.”

“Ik voel me klaar voor deze opdracht en ben enorm gemotiveerd. Ik ga alles geven voor dit geweldige team en dit land. We moeten als team inspireren, en dat doe je door doelpunten te maken en kansen te creëren.”

Een inloopperiode krijgt Riemer alvast niet. In de interlandbreak van november moet hij met Denemarken spelen tegen Spanje en Servië.