Degryse en Alderweireld stevig onder de indruk: "Maar of hij beter wordt dan Messi?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Barcelona nam woensdag met 4-1 vlot de maat van Bayern München. De 17-jarige Lamine Yamal verzorgde opnieuw de show.

Wat Yamal woensdagavond allemaal liet zien in de Champions League voor FC Barcelona was bijzonder goed. Ook Marc Degryse was onder de indruk.

Hij noemde Yamal zelfs in één adem met Lionel Messi. “Ik kan nu niet zeggen dat ook hij het voetbal twintig jaar zal domineren, maar hij heeft in elk geval een goeie start genomen om z'n opvolger te zijn”, klonk het bij VTM twee.

Zeker in kleine ruimtes doet Yamal ongelofelijke dingen met de bal. De bal die hij voor de 4-1 van Raphinha gaf was magistraal.

“Hij doet het zo makkelijk lijken", merkt Alderweireld op. “Dat kun je niet trainen, dat is gewoon iets speciaals dat je moet hebben. En hij heeft het. Als hij hard blijft werken, zal hij alleen nog maar beter worden.”

Of hij de carrière van Messi zal maken, is volgens Degryse echter niet te voorspellen. Het zou bijzonder straf zijn als hij de statistieken van de Argentijn weet te evenaren, laat staan te overtreffen.