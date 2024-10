Indrukwekkend: als Anderlecht vanavond wint, heeft de ploeg misschien al één van zijn seizoensdoelen bereikt!

RSC Anderlecht speelt donderdag tegen Ludogorets, en het doel is duidelijk: de drie punten. Ook al geven de eerste twee overwinningen Anderlecht wat speelruimte, met 9 op 9 zouden ze bijna zeker doorgaan naar de volgende ronde!

Wat zijn de doelstellingen van RSC Anderlecht dit seizoen? Als je het aan David Hubert vraagt, zal hij geen grote verklaringen afleggen - het doel is altijd de volgende wedstrijd. Het hoogst haalbare dat hij zal zeggen, is dat RSCA "zo hoog mogelijk" moet eindigen aan het einde van het seizoen: de Playoffs zijn een must, een Europees ticket een duidelijk doel, de titel een meer of minder haalbare droom.

Het andere doel ligt in Europa. Gezien de loting moet RSC Anderlecht inderdaad de groepsfase overleven na 8 wedstrijden, om vervolgens de 16e finales (play-offs) in februari 2024 te spelen. We kunnen niet echt meer spreken van "de winter doorkomen", aangezien de laatste twee wedstrijden van de groepsfase eind januari plaatsvinden.

Volgens de simulaties kunnen 9 punten genoeg zijn voor Anderlecht

Er zijn twee manieren om de groepsfase te overleven: bij de top 8 eindigen, wat een directe plaatsing voor de achtste finales betekent, of tussen de 9e en 24e plaats eindigen, wat een play-off (16e finale) inhoudt. Op dit moment staat RSC Anderlecht dankzij hun zeer mooie 6/6 in de top 8, voor teams als Ajax, Porto, Manchester United, Roma, Frankfurt en Athletic Bilbao.

© photonews

Een overwinning deze donderdag tegen Ludogorets houdt de Paars-Witten dus in de top 8. De volgende wedstrijd zal gespeeld worden bij een van de underdogs van de competitie, RFS Riga: een 12/12 zou dus binnen handbereik zijn, en dan is de play-off plaats verzekerd. Zelfs 10 punten zouden genoeg moeten zijn: een 4/6 in de komende twee wedstrijden, die op papier de meest haalbare zijn in de loting, en Anderlecht zal minstens nog twee Europese wedstrijden spelen.

Dit is inderdaad wat verschillende simulaties afgelopen zomer hebben laten zien. Het bekende simulatiespel Foot Manager schatte dat er minimaal tussen 15 en 17 punten nodig zouden zijn om bij de top 8 van de Europa Cup te eindigen, en ongeveer 8 of 9 punten om minimaal de 24e plaats veilig te stellen.

Berekeningen zijn berekeningen, altijd verraderlijk, maar de feiten liegen er niet om: bij een overwinning tegen Ludogorets zal Anderlecht een voet en 4 tenen in de volgende Europese ronde hebben, wat over het algemeen het belangrijkste doel in Europa dit seizoen was. Het is ook helemaal niet ondenkbaar om voor een betere prestatie te gaan en directe kwalificatie voor de achtste finales te behalen, gezien de mooie bonus die de Paars-Witten hebben behaald door bij Real Sociedad te winnen. Nu is het zaak om vanavond geen steek te laten vallen!