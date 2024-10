JPL-coach in de problemen: bestuur neemt zelf drastische beslissing voor Europees duel en dat zint trainer niet

Cercle Brugge bevindt zich in een dilemma nu het Europese avontuur in de Conference League voortduurt. Volgens CEO Alexander Vantyghem ligt de prioriteit duidelijk bij de competitie, waarbij hij de Conference League als een "bonus" bestempelt.

Dit werd onderstreept door het feit dat Cercle met een sterk afgezwakte selectie naar IJsland afreisde, terwijl belangrijke spelers thuisbleven om zich op de competitie te concentreren. De angst voor degradatie weegt voor het bestuur zwaarder dan de ambitie om Europees succes te boeken.

Coach Miron Muslic ziet de Conference League echter anders. Voor hem is het een kans om zichzelf en zijn team in de Europese spotlights te zetten, vooral omdat zijn contract na dit seizoen afloopt, weet HLN.

Tijdens de eerste groepswedstrijd tegen St. Gallen toonde hij zijn ambitie door sterspelers langer te laten spelen, zelfs toen de wedstrijd al gewonnen leek. Dit leidde tot frictie met het bestuur, dat zijn focus op Europees succes niet waardeerde, zeker omdat de competitie daaronder zou kunnen lijden.

De botsing tussen het bestuur en Muslic zorgt voor spanningen binnen de club. Het bestuur heeft Muslic inmiddels duidelijk gemaakt dat de competitie voorop staat, iets waar de coach moeite mee lijkt te hebben. Deze situatie leidt ook tot onvrede binnen de spelersgroep, vooral bij diegenen die hebben meegeholpen om Europees voetbal te bereiken, maar nu thuis moeten blijven en niet mogen spelen.

Cercles tegenvallende resultaten in de competitie - met slechts 9 punten uit 33 en een voorlaatste plaats - voeden de zorgen van het bestuur. Hoewel Muslic de Europese wedstrijden als een podium voor zichzelf en zijn spelers ziet, maken tegenvallende resultaten in de Jupiler Pro League duidelijk dat succes in beide competities moeilijk te combineren is.