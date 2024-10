'OH Leuven moet bittere pil slikken en krijgt erg slecht nieuws over sterkhouder Mathieu Maertens'

OH Leuven moet slecht nieuws slikken over Mathieu Maertens, één van de sterkhouders en ook aanvoerder van het team. De Leuvenaars moeten het vier weken zonder hem stellen.

Dat meldt Het Nieuwsblad. OH Leuven hield vorige zondag op eigen veld nog knap Antwerp in bedwang, maar zag na twintig minuten wel al Mathieu Maertens uitvallen. Het was wachten om meer te weten te komen over de aard van de blessure. Ze zullen in Leuven niet gelukkig worden van het nieuws dat ze ondertussen hebben vernomen.

Onderzoek heeft blijkbaar aangetoond dat Maertens een scheur van drie centimeter in de hamstring heeft opgelopen. Hij zou zo vier wedstrijden aan zijn neus voorbij zien gaan. Hij zou aan de kant staan in de competitiematchen tegen Charleroi, Club Brugge en Dender en tussendoor ook het bekertreffen met Seraing missen.

Kaakslag voor OHL

Dat is een kaakslag voor OHL, want de ploeg van Oscar Garcia had Maertens er uiteraard liever bij in toch wel enkele cruciale affiches. De Leuvenaars staan in de Jupiler Pro League maar net boven de zone die ploegen veroordeelt tot play-downs. Vooral de matchen tegen Charleroi en Dender zijn cruciaal om toch wat meer ademruimte te krijgen.

Het ontvangen van Club Brugge staat uiteraard ook al aangekruist aan Den Dreef en een kwalificatie in de Beker van België kan ook wat meer kleur aan het seizoen geven. Daarnaast is ook niet enkel de blessure van Maertens de kwestie, maar wel de wetenschap dat de lappenmand zo weer wat voller zit. OHL heeft immers nog andere blessurezorgen.

Derde naam op blessurelijst OHL

Ewoud Pletinckx en Antef Tsoungui staan al langer op het blessurelijstje en komen voor januari zeker niet in actie. Manuel Osifo zou wel opgelapt kunnen worden voor de ontmoeting met Charleroi.