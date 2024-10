Ontploft er binnenkort een bom bij Union SG? Bormans resoluut over positie Pocognoli

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG verkwanselde dit seizoen al heel veel punten. Toch lijkt er van paniek helemaal geen sprake bij de Brusselaars.

CEO Philippe Bormans is er zeker van dat Union SG op de goede weg is. Dat vertelt hij in de rand van het Europese duel van de Brusselaars tegen Midtjylland.

“Ik heb er veel zin in”, vertelt hij in aanloop naar de match aan Het Laatste Nieuws. “We kenden wat pech in onze eerste twee matchen, maar we hopen nu te winnen.”

Grote problemen ziet hij niet bij het team. “Het zijn kleine dingetjes die nog ontbreken, om te scoren. Het spel is goed, nu nog oogsten. Ooit gaat die pech omkeren, hopelijk snel.”

Er wordt dan ook niet getwijfeld aan de positie van trainer Sébastien Pocognoli en ook de transfers worden niet in vraag gesteld.

“De kwaliteit is er immers. Het is een combinatie van factoren hé. Wat pech, een paar percentjes hier en daar, automatismen... Als het wat meezat, draaiden we nu bovenin mee.”

Dat gaat vlug veranderen, zo oordeelt Bormans. “Geen paniek. In dit format kan er nog veel gebeuren voor plaatsen 9 tot 24, dat wordt pas op de laatste speeldag beslist. We gaan de Europa League alleszins nooit opgeven, ik wil elke match aanvatten om ze te winnen.”