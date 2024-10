Trainer van KV Kortrijk heeft opvallende mening over 'do or die'-match tegen Beerschot

Vrijdagavond trappen KV Kortrijk en Beerschot de speeldag in de Jupiler Pro League op gang. Een levensbelangrijke match voor beide ploegen.

KV Kortrijk en Beerschot staan allebei in de kelder van de rangschikking van de Jupiler Pro League. Het onderlinge duel is voor beide ploegen dan ook van cruciaal belang.

Voor de fans van beide ploegen is deze wedstrijd een ‘do or die’, maar daar wil trainer Freyr Alexandersson niet in meegaan. In de eerste plaats om de druk af te houden.

“Lommel thuis (het beslissende duel vorig seizoen om het behoud, red), dat was een ‘do or die’-match. Dit is dat niet”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Er zijn belangrijkere dingen in het leven die wel ‘do or die’ zijn, maar dat is voetbal niet. Natuurlijk is het een belangrijke match, maar het seizoen is nog lang. We moeten onszelf niet te veel druk opleggen en geloven in eigen kunnen.”

Alexandersson wil dat zijn ploeg de nodige honger toont. “We moeten een prestatie neerzetten die het verdient om achteraf te vieren. In Denemarken speelden we vaak op vrijdag en meestal wonnen we. Ik hou ervan.”