Verschaeren slaat met veel zelfvertrouwen terug na kritiek op zijn prestaties: "Bij de besten op mijn positie"

Verschaeren kreeg van Vincent Kompany nog de 'nummer 10' op zijn rug, maar daarmee werden de verwachtingen ook opgeschroefd. Die heeft hij niet altijd kunnen invullen, volgens velen. Daar geeft hij nu een antwoord op.

Na zes jaar in de A-ploeg wordt er van hem verwacht dat hij een grotere rol speelt en zijn ploeg op sleeptouw neemt. Toch lijken zijn prestaties niet altijd aan de verwachtingen van buitenstaanders te voldoen. "Ik had tegen Beerschot ook twee of drie assists kunnen hebben", begint Verschaeren .

"Die ene voorzet wordt door Zanka op de lat gekopt en als Edozie mijn pass in één tijd pakt, kon het ook raak zijn. De kansen om te winnen zijn er geweest." Verschaeren geeft wel toe dat hij de groeiende kritiek voelde. "Ze was soms terecht, soms ook niet", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik weet wel dat statistieken belangrijk zijn, maar sommigen kijken met oogkleppen op naar het voetbal", zegt hij. Volgens hem ligt de nadruk te veel op cijfers en te weinig op wat er buiten de statistieken gebeurt. "Ik ben bijvoorbeeld ook een speler die rust kan brengen bij een ploeg, iemand die weinig balverlies lijdt. Zulke zaken behind the scenes zien buitenstaanders niet altijd. Ik kijk soms op van de opmerkingen die ik krijg na een match."

Tegen OHL vond ik van mezelf dat ik niet zo goed gespeeld had, maar ik gaf een pre-assist en daar werd door de media op gefocust

Hoewel hij zelf weinig aandacht besteedt aan de beoordelingen van journalisten, merkt hij toch op dat de media vaak een vertekend beeld kunnen geven van zijn prestaties. "Dat lees ik niet", lacht hij, "maar sommige vrienden sturen mij weleens dingen door: 'Kijk wat er hier over jou geschreven is.'"

"Na onze wedstrijd tegen OHL vond ik van mezelf dat ik niet zo goed gespeeld had, maar ik had wel een mooie pre-assist gegeven bij de goal van Dolberg. Daar werd dan door de media op gefocust en dus was ik plots goed. Zo relatief is het dus."

Binnen Anderlecht is de druk op Verschaeren groot om spelbepalender te zijn. Zelf ziet hij dat als een uitdaging. "Ik ben altijd een speler geweest die ploegmaats beter maakt. Ik ben de nummer tien van Anderlecht die aanvallen moet opzetten. Lukt dat even niet, is het logisch dat er kritiek komt. Ik ben ook enorm veeleisend voor mezelf. Ik moet presteren, maar de jongste weken haalde ik al een beter niveau. Ik twijfelde nooit aan mezelf. Ik weet dat ik goed kan voetballen. Als ik op niveau ben, ben ik bij de besten op mijn positie."