Na het statement van Felice Mazzu: STVV krijgt goed nieuws over schorsing van Brahimi

STVV-coach Felice Mazzu was niet te spreken over de schorsing sterkhouder Billal Brahimi. Hij moet de Algerijn nu één speeldag minder missen.

Voor zijn rode kaart in de Limburgse derby tegen Racing Genk kreeg STVV-sterkhouder Bilal Brahimi een schorsing van twee speeldagen plus één voorwaardelijk. Dit boven op de automatische speeldag schorsing voor de twee gele kaarten.

Daar was coach Felice Mazzu niet over te spreken. "Dat is een zwaar verdict, overdreven zelfs. Ik ben hier niet blij mee", zei hij bij Het Belang van Limburg. De bond wilde met de zware sanctie een statement maken.

Schorsing van Brahimi afgezwakt

STVV ging dan ook in beroep tegen de schorsing van Brahimi en dat heeft ook opgeleverd. Zijn schorsing werd teruggebracht naar één plus twee voorwaardelijk. Met nog altijd de automatische speeldag schorsing daarbij dus.

De extra speeldag schorsing die overblijft is er door de uitlatingen aan vierde scheidsrechter Wesli De Cremer na zijn twee gele kaarten. Brahimi excuseerde zich daarvoor, maar kreeg dus toch een schorsing.

De Algerijn blijft dus twee wedstrijden aan de kant. Zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Westerlo en komende woensdag in de bekerwedstrijd tegen Lierse K. kan Mazzu geen beroep doen op Brahimi. In de uitwedstrijd tegen Standard mag hij dus wel spelen.