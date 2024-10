Kompany verdedigt zichzelf en één van zijn spelers na zware kritiek: "Dat bewijzen de data"

Bayern München-trainer Vincent Kompany en technisch directeur Christoph Freund hebben zich uitgesproken ter verdediging van Manuel Neuer, die afgelopen week onder vuur kwam te liggen na de 4-1 nederlaag in de Champions League tegen Barcelona.

Ondanks de zware kritiek van analisten, waaronder oud-toptrainer Fabio Capello, die suggereerde dat Neuer beter met pensioen had kunnen gaan, blijft Kompany achter zijn doelman staan. “Neuer ging woensdagavond bij geen enkele van die vier tegengoals overduidelijk in de fout", zegt Kompany.

Freund benadrukte dat hij gelooft dat Neuer zijn kwaliteiten snel zal bewijzen. “Ik weet zeker dat we straks weer heel anders over hem praten, omdat hij dan de wedstrijd voor ons heeft gewonnen. Dat weet ik zeker. Hij is een geweldige persoonlijkheid, die heel aanwezig is in de kleedkamer. We zijn blij met hem.”

Ondanks het feit dat Neuer de laatste tijd niet altijd op zijn hoogste niveau presteert, erkent Freund dat dit moeilijk kan zijn voor een keeper. “Dat is ook lastig voor een keeper als er weinig schoten op doel zijn en die kansen ook nog eens met duidelijke precisie worden benut", voegt hij toe.

Kompany steunt deze opvatting en benadrukt dat verliezen een collectieve verantwoordelijkheid is. “Als we verliezen, verliezen we samen. Het is niet alleen Manu, ook de spits, de verdediger en ik.”

Kompany kreeg zelf ook kritiek, maar laat zich daardoor niet van de wijs brengen. “We deden niet alles fout in de wedstrijd. Er waren ook momenten dat wij kansen hadden, maar die grepen we niet. We kregen drie goals tegen in de eerste helft, maar waren wel gevaarlijk", vertelt hij.

Kompany weerlegt ook de kritiek op de speelstijl van Bayern, die vaak als risicovol wordt bestempeld. “Het is te makkelijk om dat zo te stellen. Niemand in Europa krijgt zo weinig kansen tegen als wij, blijkt uit de data", zegt hij.