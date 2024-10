Vincent Kompany wil na 0-5 overwinning op één vraag niet antwoorden: "Ik zal je eerlijk vertellen waarom"

Bayern München heeft zondag met 0-5 gewonnen van Bochum. Na afloop wou Vincent Kompany op één bepaalde vraag geen antwoord geven.

Bayern München heeft de 4-1 pandoering tegen Barcelona kunnen doorspoelen met een knappe 0-5 overwinning op het veld van Bochum. Na afloop verscheen de coach bij DAZN om over de wedstrijd te praten.

Na nog geen tien minuten spelen kwam Bayern al even in de problemen. Neuer kwam uit zijn doel omdat de Bochum-spits plots vrij stond na een lange bal. Hij was te laat, maar Kim Min-jae kon het leer voor de lijn nog wegtikken.

Kompany kreeg er een vraag over, maar wou hier niet op antwoorden. "Ik zeg er nul procent over", begon hij volgens Bild. "Ik zal je eerlijk vertellen waarom." Kompany had na de grote overwinning geen zin om op het negatieve te focussen.

"We wonnen de vorige keer 9-2 (n.v.d.r. tegen Dinamo Zagrber in de Champions League), ik deed de persconferentie over de twee doelpunten die we tegen kregen. Nu winnen we met 5-0, dus daar zeg ik niets over."

"Natuurlijk moeten we ons aanpassen en beter worden, het is niet perfect, dat zeg ik zeker. Maar vorig seizoen verloren we hier, vandaag wonnen we met 5-0. We kunnen deze scène nog tien keer bekijken. Ik zou de goals laten zien", besluit hij.