Anthony Moris wil nog wat kwijt over coach Pocognoli na nieuwe nederlaag

Union SG kon zondag alweer niet winnen. Cercle Brugge kwam over de vloer en nam de drie punten mee naar huis na een 1-3 overwinning. Voor Union een zeer frustrerende avond.

Union SG leed zondagavond zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen tegen Cercle Brugge. Het werd 1-2 nadat de Vereniging de situatie helemaal kon omdraaien in de tweede helft.

"We verliezen tegen onszelf vandaag", vertelde Anthony Moris na afloop bij Het Nieuwsblad. "We hadden genoeg kansen om die belangrijke 2-0 te maken, maar dat gebeurde niet."

"We wisten dat Cercle fel uit de kleedkamers zou komen na de rust, en toch krijgen we vrij vroeg de gelijkmaker binnen. Dat dan ook direct die tweede valt, is erg jammer. Momenteel zijn we vrij fragiel, en dan gebeuren zulke dingen. We hebben nog geprobeerd de wedstrijd te doen kantelen, maar hadden dan ook nog de pech dat we op de lat schoten", gaat hij verder.

Coach Sébastien Pocognoli krijgt van een aantal supporters heel wat kritiek. Union staat er momenteel ook niet zo goed op als gehoopt. Kapitein Moris neemt zijn trainer in bescherming.

"Wat er allemaal geschreven wordt door supporters, kan mij eigenlijk helemaal niets schelen. Als er een trainer is die denkt dat hij het beter kan dan Pocognoli, mag hij gerust zijn CV naar ons opsturen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er momenteel geen betere zijn."

"Zijn boodschap komt altijd goed aan bij de groep, en de kwaliteit van het spel is goed. Alleen volgen de punten nog niet zoals het zou moeten. Maar hij is zelf geen aanvaller, hè. Hij kan de ballen er niet zelf in schieten", besluit de doelman.