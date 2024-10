Lommel-speler Sam De Grand beleefde speciale avond tegen ex-club Genk: "De emoties kwamen wel even naar boven"

Lommel SK won afgelopen vrijdag met 0-4 van Jong Genk. Voor Sam De Grand een extra speciale wedstrijd tegen zijn ex-club.

Sam De Grand verliet Genk in januari 2023 om naar Lommel te komen. Sindsdien speelde de 20-jarige linksachter al 39 wedstrijden bij de Limburgers.

Hij scoorde ook zijn tweede doelpunt voor Lommel, uitgerekend tegen zijn ex-club. "De emoties kwamen wel even naar boven", gaf hij na afloop toe.

Een 0-4 overwinning in de derby zag hij op voorhand niet aankomen. "We hadden er op gehoopt, maar verwacht... We wisten wel dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. We scoren vrij moeilijk, dus dat er dan nu vier worden gemaakt had ik niet gedacht. We houden ook voor de eerste keer dit seizoen de nul, dat is ook heel fijn."

Dries Wouters miste nog een grote kans na een mooie bal van De Grand. "Die mocht er wel in, maar het was met zijn rechtervoet. Die gebruikt hij alleen maar om op de bus te stappen volgens mij (lacht)."

Lommel staat momenteel op de vijfde plaats in het klassement met 15 punten. Leiders RWDM, Zulte Waregem en RAAL La Louvière tellen er 20, dus de Limburgers hebben nog wat werk.