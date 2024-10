Voormalige Anderlecht-speler komt met harde analyse: "Een beschamende vertoning"

Anderlecht heeft afgelopen zondag (2-1) verloren van Club Brugge. Guillaume Gillet heeft zijn analyse van de wedstrijd gegeven, en hij spaarde zijn ex-club niet.

Anderlecht leed een logische nederlaag tegen Club Brugge in de topper van afgelopen zondag. Er zijn twijfels over de capaciteiten en het huidige niveau van het team onder leiding van David Hubert.

Tijdens het programma "Complètement Foot" van RTBF, wees de voormalige Anderlecht-speler Guillaume Gillet onverbloemd op de tekortkomingen van paars-wit. "Het was een beschamende vertoning. Men moet erkennen, en de spelers hebben het min of meer toegegeven, dat ze er volledig naast zaten", begon hij.

Anderlecht kansloos tegen Brugge: Guillaume Gillet haalt uit

Hubert liet Leander Dendoncker niet op het middenveld spelen. Een keuze die Gillet niet begrijpt. "Voor het evenwicht van het team is hij een speler die centraal moet staan. Zijn verschuiving naar de centrale verdediging werkte wel tegen Ludogorets donderdag, maar het was ook niet geweldig. Dus moest hij weer terug naar het middenveld, zelfs als dit betekent dat Zanka op zijn positie moet spelen, ondanks de kritiek."

Volgens Gillet moet Amando Lapage spelen. "Het is een jonge speler die David Hubert heel goed kent. Als hij dus vindt dat hij niet beter kan presteren dan Zanka, dan is dat een krachtige boodschap van de club."

"Maar ik ben sceptisch; het is een jongen die me altijd heeft aangesproken toen ik coach was van de U23. Hij had al zijn debuut moeten maken bij Anderlecht gezien de problemen die de club op deze positie kent."