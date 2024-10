Bart Verhaeghe gaf een duidelijk signaal met... zijn zoon bij Club Brugge: "Maar ik ken mijn plaats"

Lukas Verhaeghe, zoon van Club Brugge-eigenaar Bart Verhaeghe, zetelt sinds kort in de raad van bestuur van de club. Op 25-jarige leeftijd neemt hij hiermee een belangrijke rol op zich binnen de organisatie die zijn vader naar grote hoogtes heeft gebracht in het Belgische voetbal.

“Dat mijn vader me vroeg voor de raad van bestuur, is een signaal dat hij niet van plan is Club Brugge snel te verkopen", zegt Lukas in KVW. Hoewel hij zich nog niet helemaal zeker voelt om in de grote schoenen van zijn vader te treden, kijkt hij ernaar uit om veel te leren en een eigen bijdrage te leveren aan de toekomst van Club Brugge.

Lukas is bekend met de club, zowel voor als achter de schermen. In zijn jeugd deed hij al een vakantiejob bij Pascal Plovie, een oud-speler en materiaalman van de club. “Op mijn 13de kuiste ik al de schoenen van mijn helden en hielp ik mee in de kleedkamer", vertelt hij.

Later liep hij een onbezoldigde stage op bijna elke afdeling van de club, van merchandising tot de jeugdwerking en de juridische afdeling. “Ik leerde mensen kennen, en vooral: de mensen leerden mij kennen, als Lucas, niet als de zoon van de eigenaar,” zegt hij.

Een van Lukas' verantwoordelijkheden is zijn werk als recruitmentmanager. Daarbij richt hij zich op het scouten en volgen van talenten wereldwijd. “Als een jonge speler opvalt, bijvoorbeeld een 16-jarige in Argentinië die al enkele wedstrijden bij Boca Juniors heeft gespeeld, onderzoek ik zijn achtergrond. Wie is zijn entourage? Wie is zijn makelaar? Dat soort zaken", legt hij uit. “Vaak stuur ik een berichtje voor een belangrijke wedstrijd of nodigen we hem uit voor een kennismakingsbezoek.”

De jonge Verhaeghe weet dat er soms met een kritisch oog naar hem gekeken wordt, gezien zijn familieband met de voorzitter. Maar hij is ervan overtuigd dat zijn achtergrond en ervaring binnen de club de collega’s vertrouwen geeft. “Het feit dat ik een jaar stage heb gelopen op elke afdeling heeft geholpen. Ik zei altijd: ‘Ik kom om te leren en ga veel vragen stellen, soms kritische vragen, soms domme vragen.’ Ik denk niet dat iemand me als een last ervaart."

In de raad van bestuur zetelt Lukas nu naast zijn vader, maar hij is daar vooral om ervaring op te doen en te leren. “Ik zit er nog maar van begin mei in en de raad is sindsdien één keer bijeengekomen. Er wordt gesproken over de zaken die op dat moment gaande zijn bij Club, zowel sportief als zakelijk. Als ze mijn mening vragen, zal ik die geven, maar ik ken mijn plaats. Ook hier zit ik in de eerste plaats om te leren.”