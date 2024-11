"Je kon hem niet uitsluiten": Van Der Elst dropt veel grotere bom dan Renard als opvolger van Fredberg

RSC Anderlecht en Jesper Fredberg gingen in onderling overleg uit elkaar. Franky Van Der Elst had echter een andere naam dan Olivier Renard als opvolger in zijn hoofd.

Dat de toekomst van Jesper Fredberg aan een zijden draadje hing was al eventjes duidelijk. Toen Brian Riemer moest vertrekken was het al een verrassing dat paarswit niet in één adem ook afscheid nam van Fredberg.

De keuze voor Olivier Renard is enigszins verrassend, omdat hij al vijf jaar uit het Belgische voetbal was. “En als ik Wouter (Vandenhaute, nvdr) was geweest, ik had toch twee keer nagedacht om Renard aan te stellen”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Niet omwille van een mogelijke betrokkenheid in Propere Handen echter. “Ik doel vooral op zijn Standard-stempel, een gevoeligheid waar Wouter precies nogal licht over ging.”

Vincent Mannaert naar Anderlecht?

De rivaliteit tussen Anderlecht en Standard is de grootste van allemaal in het Belgische voetbal. “Je zag het, hè: de fans hebben tegen Tubize meteen van zich laten horen, er hing al een anti-Renard-spandoek.”

En eigenlijk had Van Der Elst een andere naam verwacht bij Anderlecht om Fredberg op te volgen. “In Sjotcast speculeerden we nog even over Vincent Mannaert. Vandenhaute probeerde eerder al om hem CEO van de voetbalbond te maken, dus je kon het niet uitsluiten.”

Al was dat een even grote bom als Renard geweest. Ook hem hadden de fans niet graag zien passeren bij hun club. “Hij zorgde er wel mee voor dat Club Brugge de beste club van België werd. Iemand met zo’n track record kunnen ze toch goed gebruiken?”, lacht de analist.