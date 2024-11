Na de escapades van Patro en Stijn Stijnen tegen Charleroi: Trainer zegt wie moet ingrijpen

Patro Eisden won met 4-1 van Sporting Charleroi in de Croky Cup. Na afloop was er veel te doen op de manier waarop de bezoekers ontvangen werden.

Sportief was er niet af te dingen op de overwinning van Patro Eisden in de beker. Rik De Mil en zijn Zebra’s werden geheel terecht uitgeschakeld.

Over de omstandigheden waarop de bezoekers ontvangen waren kunnen er boeken geschreven worden. Zo zouden Patro en Stijnen serieus over de schreef gegaan zijn, met onder andere een kleedkamer van 30 graden, geen toiletten beschikbaar en ga maar door.

Uit een reeks van anonieme getuigenissen van andere trainers blijkt hetgeen Rik De Mil en Charleroi meemaakten geen alleenstaand geval te zijn. Dat slikken heel wat trainers en clubs echter niet.

Juiste ontvangst vanuit bond opleggen

Een andere collega van Stijnen ging er tegenin. “Het klopt dat Stijnen het wat pusht en de grenzen van het toelaatbare opzoekt”, zegt een anonieme trainer in Het Belang van Limburg. “Op een bepaald moment heb ik dat ook uitgesproken en we hebben dat uitgepraat.”

“Achteraf kon hij ermee lachen, zei hij dat we er gezien de omstandigheden nog goed mee omgegaan zijn. Hij heeft achteraf ook veel respect voor ons getoond en had achter de schermen veel lof.”

Toch zou er opgetreden moeten worden. “Ik vind dat het aan de arbiters is om te oordelen of het erover is of niet, niet aan de trainers. Vanuit de bond zou er een kader moeten komen om te checken of de tegenstander de juiste ontvangst krijgt.”