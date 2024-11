Bayern München en Vincent Kompany blijven maar knallen, Harry Kane andermaal in glansrol

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Duitse competitie blijft het Bayern München van Vincent Kompany maar knallen. Dat is nu ook het geval geweest tegen Union Berlin. Het werd een knappe 3-0 zege, met Harry Kane andermaal in een glansrol.

Bayern München won vorige week nog bij hekkensluiter Bochum met 0-5 en wilde graag op dat elan doorgaan. En dat lukte ook zeer goed tegen Union Berlin, toch geen zwakke ploeg te noemen nochtans.

Bayern vlotjes voorbij Union Berlin

Harry Kane was andermaal dé man voor Bayern München tegen Union Berlin. Hij scoorde twee doelpunten en gaf ook een assist in de 3-0 overwinning. Een voet in alle doelpunten, daar kan je mee thuiskomen.

In de stand loopt Bayern München meteen acht punten uit op Union Berlin, dat nu zesde staat in de stand. De troepen van Vincent Kompany staan knap aan de leiding in de stand.

23 op 27, Harry Kane absolute held tot dusver in competitie

Ze hebben nu 23 op 27 verzameld en verloren dit seizoen dus nog niet. Ook Harry Kane van zijn kant is aan een wonderbaarlijk seizoen bezig met ondertussen toch al elf doelpunten en een resem assists.

Daarmee is hij veruit de meest doeltreffende speler in de Duitse competitie na negen speeldagen. Afwerken aan meer dan een doelpunt per negentig minuten? Dat zijn waanzinnige statistieken te noemen.