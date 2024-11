Dit hadden we niet verwacht van Vrancken: "Hij kan het verschil maken tegen Beerschot"

KAA Gent speelt zondag tegen Beerschot. Na de 2 op 9 in de competitie is het eigenlijk van moeten winnen voor de Buffalo's.

Het seizoen weegt duidelijk bij KAA Gent, maar Wouter Vrancken kijkt alleen maar vooruit. Zondag staat er een belangrijk duel tegen Beerschot op de agenda.

“Dat het nog met ups en downs is, is logisch. We hebben een jonge kern die het niet gewend is van twee matchen per week te spelen", aldus Wouter Vrancken aan Het Laatste Nieuws.

“Ik hoor graag vertellen dat onze kern ruim genoeg is. Maar jongens als Franck Surdez, Noah Fadiga of Hugo Gambor speelden vorig jaar niet en moeten het nu mee dragen. Dat vergt aanpassing.”

Al moet de ploeg wel een constante proberen te vinden in de prestaties en resultaten. Vrancken kijkt daarvoor nu vooral naar Momodou Sonko. De jonge Zweed scoorde twee keer tegen Rochefort in de beker.

“We hebben veel werk gestoken in Momo. Hij begint de dingen op te pikken. Het is aan hem om de positieve dingen vast te houden. Op dit moment staat hij er goed in. Een goeie Sonko kan voor ons het verschil maken.”