Anderlecht gaat zich nog voor het hoofd slaan... Gemiste transfer maakt grote indruk bij OH Leuven: "Dat merken de scouts ook op"

OH Leuven won afgelopen zomer de concurrentiestrijd met Anderlecht voor Ezechiel Banzuzi. Bij paars-wit gaan ze zich nog voor het hoofd slaan, want de 19-jarige middenvelder is exact wat ze ontbreken én hij gaat veel geld opbrengen.

Ezechiel Banzuzi begint steeds meer indruk te maken in de Jupiler Pro League, en bij Oud-Heverlee Leuven kunnen ze stilaan dromen van een flinke som geld. De 19-jarige middenvelder, die vorig jaar voor 1,2 miljoen euro werd weggehaald bij NAC Breda, is uitgegroeid tot een onmisbare kracht op het middenveld van OHL. Die investering lijkt nu een koopje, gezien de waarde die hij inmiddels vertegenwoordigt. “Hij gaat niet te lang spelen bij OHL", zegt Wesley Sonc bij DAZN, waar hij duidelijk zijn bewondering uitsprak voor Banzuzi. Banzuzi heeft met zijn fysiek sterke en snelle speltype niet alleen de aandacht getrokken van Sonck, maar ook van de scouts. "Groot, sterk, snel, tegenstanders uitschakelen... Als je dat allemaal kan, dat merken de scouts ook op", aldus Sonck. De jonge Nederlander, die dit seizoen al goed was voor 1 goal en 4 assists in 13 wedstrijden, blinkt uit met zijn veelzijdigheid en vermogen om wedstrijden te domineren vanaf het middenveld. Het is dan ook waarschijnlijk dat meerdere clubs zijn prestaties op de voet volgen. Hij heeft wel maar een contract tot 2026, waardoor OHL hem volgende zomer waarschijnlijk al zal moeten verkopen. Maar dat zal voor heel wat meer zijn dan de 3 miljoen marktwaarde die hij momenteel heeft.