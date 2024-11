David Hubert krijgt meteen meer bewegingsruimte van Renard: belangrijke regel gaat op de schop

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

David Hubert moet zich niet meer aan de strikte regels houden die van bovenaf door Jesper Fredberg opgelegd werden. Olivier Renard gaat zich als nieuwe sportief directeur niet moeien met de opstelling van zijn trainer.

Olivier Renard staat voor een grote uitdaging als nieuwe sportief directeur van Anderlecht. Na het vertrek van Jesper Fredberg krijgt Renard de taak om de scoutingcel van de club nieuw leven in te blazen. Fredberg rekruteerde vooral spelers uit zijn eigen netwerk, met veelal Scandinavische of Belgische spelers die iedereen kende.

Dit beperkte de breedte van het talentenaanbod, terwijl de scoutingcel vaak buitenspel stond. Renard wil het scoutingsysteem herstructureren en versterken, zodat Anderlecht in de toekomst een ruimer en diverser spelersprofiel kan opbouwen.

Ook de speelstijl is een aspect waarin Renard verandering wil brengen. Onder Fredberg werd vastgehouden aan een 4-3-3-formatie, maar die strategie had zijn beperkingen, met name voor de spitsen.

De aanvalsmogelijkheden waren vaak statisch en voorhoedespelers als Kasper Dolberg stonden geïsoleerd, zonder de juiste steun vanaf de flanken.

Renard overweegt om deze vaste aanpak los te laten en de coach, David Hubert, meer vrijheid te geven in de formatiekeuze. Een flexibeler systeem, zoals een 4-4-2 of 4-2-2-2, kan mogelijk beter aansluiten bij de kwaliteiten van de huidige kern.