Ex-ref velt vernietigend oordeel over VAR-fase in Standard-STVV: "Dit is zelfs geen moeilijke fase"

Op Sclessin ontstond ophef toen de 2-2 van Adriano Bertaccini in de slotfase afgekeurd werd voor buitenspel. Een beslissing die volgens Serge Gumienny, de scheidsrechtersexpert van Het Belang van Limburg, moeilijk te begrijpen is.

"Dit zou zelfs geen moeilijke fase mogen zijn", stelde Gumienny. Hij benadrukte dat het vreemd is dat de gelijkmaker werd afgekeurd, aangezien Bertaccini volgens hem geen rechtstreeks voordeel haalde uit zijn buitenspelpositie.

Gumienny legt uit waarom hij vindt dat de goal niet had mogen worden afgekeurd. "Voor mij is het heel eenvoudig", aldus de analist. "De doelman van Standard, Matthieu Epolo, maakte eerst een beweging naar de bal, nam hem aan en draaide zich om. Hij had dus controle over de bal, wat betekent dat er een nieuwe fase begint."

Daarmee suggereert Gumienny dat de scheidsrechter deze controle had moeten erkennen en het doelpunt had moeten toestaan. "Bertaccini stond buitenspel, dat staat buiten kijf, maar hij gaat niet rechtstreeks in duel met de keeper."

"Hij neemt pas deel aan het spel nadat de doelman de bal heeft gecontroleerd", vervolgt Gumienny. Hij vindt het onterecht dat het doelpunt werd afgekeurd vanwege het onhandige optreden van de doelman, dat volgens hem geen invloed had op de buitenspelregel.

Gumienny uit ook kritiek op de rol van de VAR, die scheidsrechter Kevin Van Damme niet naar het scherm riep voor herziening. "Dit zou eigenlijk geen moeilijke fase mogen zijn, want deze regel wordt scheidsrechters vanaf het begin geleerd", benadrukt hij. "Hier had hij hem zeker naar het scherm moeten roepen", besluit Gumienny.