Al vlak voor de wedstrijd ging het mis: KV Kortrijk kreeg flinke domper te verwerken voor match tegen Anderlecht

KV Kortrijk ging zondag met 4-0 onderuit tegen Anderlecht. Naast de zware nederlaag moest de club nog een flinke domper slikken.

KV Kortrijk doet het niet geweldig goed in de JPL. Na 13 speeldagen staan de Kerels op de 14e plaats met 14 punten. De club kan wel snel uit de gevarenzone bij een goed resultaat.

Zondag ging de club onderuit op het veld van Anderlecht. Het werd maar liefst 4-0, een stevige pandoering waar ze ongetwijfeld niet op gerekend hadden.

Maar vlak voor de wedstrijd ging er al iets mis. Brecht Dejaegere viel uit tijdens de opwarming. Volgens Freyr Alexandersson had dat een serieuze impact op het spel.

"We hebben hem te hard gemist", begint de coach bij Het Nieuwsblad. "We hoopten dat we het zonder hem wel zouden aankunnen, maar dat was niet het geval."

"Zijn ervaring en kwaliteit zou ons misschien geholpen hebben om wat meer stabiliteit in de ploeg te brengen, dat misten we. Hopelijk zal hij niet lang out zijn. Wat er precies aan de hand is zullen de scans maandag moeten uitwijzen", besluit hij.