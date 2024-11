Colin Coosemans zegt wat de spelers van Anderlecht denken over komst van Olivier Renard

RSC Anderlecht heeft een bewogen week achter de rug. Die werd weggespoeld met een klinkende overwinning tegen Kortrijk.

De stoelendans bij RSC Anderlecht ging afgelopen week onverstoord verder. Exit Jesper Fredberg bij RSC Anderlecht, enter de niet zo welgekomen Olivier Renard.

De 4-0-overwinning van paarswit tegen KV Kortrijk heeft het gespreksonderwerp gelukkig voor heel wat betrokken weer op het voetbal gebracht dit weekend. En dat was dringend nodig.

“Dit is het Anderlecht dat we willen zien”, vertelt doelman Colin Coosemans aan Sporza. “Met vooruit spelen, druk zetten, goede counterpress en gevaar creëren. Op Brugge hebben we niet getoond wat je van Anderlecht mag verwachten. Vandaag hadden we een reactie nodig en die hebben we ook gebracht.”

Kortrijk kon weinig beginnen tegen Anderlecht en volgens Coosemans was dat ook de verdienste van Anderlecht. De keeper kreeg ook de vraag wat de ploeg denkt van de komst van de nieuwe sportieve baas Olivier Renard.

“Daar zijn wij zo weinig mogelijk mee bezig. Onze taken moeten op het veld uitgevoerd worden en dat proberen we zo goed mogelijk te doen. De komende weken moeten we nog meer prestaties zoals vandaag neerzetten. We hebben de kwaliteiten om elke tegenstander te bekampen en hopen de goede lijn nu door te trekken.”