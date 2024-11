De enorme blunder van Epolo blijft toch een gespreksonderwerp: Guillaume Gillet wil nog wat kwijt over de jonge doelman

Matthieu Epolo heeft heel Sclessin vorige zaterdag de stuipen op het lijf gejaagd. Guillaume Gillet bekritiseert deze fout die heel duur had kunnen uitpakken.

Matthieu Epolo zorgde voor flink wat opschudding aan het einde van de wedstrijd tussen Standard en Sint-Truiden. Hij liet STVV-spits Adriano Bertaccini zomaar de bal afpakken en scoren. De goal werd afgekeurd wegens offside, waar ze bij de bezoekers niets van begrepen.

Guillaume Gillet begrijpt hen: "Het was voor mij duidelijk een nieuwe actie, dus het was een doelpunt. De fout van Epolo is enerzijds dat hij de bal niet heeft gepakt en anderzijds dat hij de bal richting zijn doel controleerde. Maar de verdienste gaat naar Adriano Bertaccini die het inzicht had om tot het einde te geloven en de fout van Epolo te provoceren", analyseert hij in Complètement Foot.

Op 19-jarige leeftijd blijft Matthieu Epolo leren

De voormalige Anderlecht-speler is van mening dat dit voorval als les kan dienen voor Epolo: "Die jeugdigheid stelt hem soms in staat om boven dingen uit te stijgen die moeilijk kunnen zijn om mee om te gaan. Zoals die penalty in de beker tegen Lyra-Lierse."

De supporters kunnen getuigen dat de emotionele rollercoaster snel gaat: "Epolo moet leren om consistent en betrouwbaar te presteren, vooral op de cruciale positie van doelman. Die consistentie in het spel en in zijn hoofd moet cruciaal zijn", concludeert Gillet.

In ieder geval is de consensus dat Sclessin zijn jonge doelman moet blijven steunen. Want als Standard heeft besloten om niet langer een beroep te doen op Arnaud Bodart, is zijn terugkeer eisen niet om Matthieu Epolo een dienst te bewijzen, integendeel.