Hannes Van Der Bruggen haalt Hans Vanaken boven en richt zich tot Cerclebestuur

Een drukke agenda opnieuw voor Cercle Brugge. Een verplaatsing naar Linz en een competitieduel tegen Anderlecht doet Hannes Van Der Bruggen alweer vrezen.

De 3-1-nederlaag tegen Vikingur ligt Hannes Van Der Bruggen nog zwaar op de maag. De sterkhouder van Cercle Brugge mocht niet mee naar IJsland, net als enkele andere basisspelers, omdat data vertelden dat ze rust nodig hadden.

Van Der Bruggen kan daar niet mee lachen en geeft het bestuur van de Vereniging nu in aanloop naar de Europese wedstrijd op bezoek bij LASK Linz een duidelijk signaal. Want zondag wacht Anderlecht en voor hetzelfde geld mag hij opnieuw niet mee.

“Ik mag hopen dat ik deze keer wel mee mag. We moeten revanche pakken, de laatste twee weken waren niet gemakkelijk. Het was persoonlijk zeker een dobber”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Vorig jaar heeft de ploeg het hele jaar voor Europees voetbal gestreden en toen het er was mocht hij zelfs niet mee afreizen. “Maar dat is nu verleden tijd. Ik heb daar ook duidelijk mijn gedacht over gezegd intern.”

Van Der Bruggen maakt zelfs een opvallende vergelijking met de buren van Club Brugge. “Het is het leukste wat er is, die opeenvolging van wedstrijden. Iedereen is fit genoeg om drie matchen in een week af te werken. Het beste voorbeeld is Hans Vanaken, die speelt ook alles.”