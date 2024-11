Heeft Ivan Leko zijn nieuwe goalgetter gevonden bij Standard? "De coach weet dat ik hongerig ben naar doelpunten"

Andi Zeqiri, dankzij zijn tweedoelpunten, was de man van de match tijdens Standard - STVV afgelopen zaterdag. De Zwitserse aanvaller wint steeds meer vertrouwen en wist het doel te vinden met een van zijn sterke punten: duiken naar de tweede paal, achter de verdediging.

Standard won zaterdag van STVV. In de eerste helft namen de Rouches een voorsprong van twee doelpunten dankzij een brace van Andi Zeqiri, en slaagden erin om het resultaat te behouden ondanks een moeilijk einde van de wedstrijd. De Zwitserse aanvaller, die nu vier doelpunten in de competitie heeft, was uiteraard erg blij, bij ins aan de microfoon.

"Het was een tijdje dat we hard werkten om resultaten te behalen, en we werden beloond. We moeten proberen gedurende 90 minuten consistent te zijn en dat is nog niet helemaal het geval. We hebben op het einde op onze tanden moeten bijten, maar de overwinning beloont onze inspanningen van de week."

"We hadden een geweldige eerste helft, en daarna zakten we terug in de tweede helft, maar STVV kan ook goed voetballen. We incasseerden een doelpunt, maar we bleven sterk en geconcentreerd. Hun afgekeurde doelpunt? Ik stond aan de zijlijn, ik was verrast, maar het is aan de scheidsrechters om hun beslissing te nemen. Het is duidelijk dat we geluk hebben gehad dat het doelpunt werd afgekeurd."

Andi Zeqiri was aanwezig op de juiste plaats, aan de tweede paal, om de prachtige voorzet van Aiden O'Neill te benutten voor de 1-0. De 25-jarige speler kon zijn tweede penalty van het seizoen scoren om de voorsprong te verdubbelen, nadat hij enkele minuten moest wachten voordat hij schoot, omdat de VAR de actie uitgebreid had gecontroleerd.

"Ik ben een speler die veel werkt en het team probeert mij in de juiste omstandigheden te brengen. Ik krijg het vertrouwen van de coach en het is aan mij om dat op het veld terug te geven. Ik ben graag vaak aan de tweede paal en Aiden gaf me een prachtige bal. Strafschoppen zijn momenten waarop je kalm en geconcentreerd moet blijven. Ik wist dat ik ging schieten, je moet in je eigen wereld zijn, je oren dichtstoppen. Het is niet gemakkelijk om een strafschop te nemen, er zijn veel verantwoordelijkheden, het team geeft ze aan mij en het is aan mij om ze goed af te maken. De coach weet ook dat ik honger heb naar doelpunten, het is belangrijk voor spitsen om te scoren, ook vanop de stip."