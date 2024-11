Luc Nilis spaart zijn kritiek niet, ook al is hij wel opgenomen in de Hall of Fame

Luc Nilis is momenteel aan de slag bij Patro Eisden. Hij werd maandagavond opgenomen in de Hall of Fame van de Jupiler Pro League.

De Pro League voegde maandag de eerste tien namen toe aan de Hall of Fame. Onder hen ook Luc Nilis. Hij speelde 223 wedstrijden in de Jupiler Pro League en scoorde daarin 127 doelpunten. Hij had het zelf eigenlijk totaal niet verwacht. “Het is heel verrassend”, vertelt Nilis bij Spoza. “Maar het is een enorme eer dat ik met deze namen bij de Hall of Fame mag horen. Dus ik ben heel trots.” Al blijft altijd datzelfde gevoel bij de spits leven. “Ik voelde altijd dat ik in België nooit echt gewaardeerd werd en op mijn waarde en mijn kwaliteiten als voetballer geschat werd, mede omdat ik nooit een Gouden Schoen won.” Hij dacht dan ook voor de Hall of Fame naast de eer te grijpen. “Daarom dacht ik dat dit opnieuw een avond zou zijn waarop je er net naast valt, net daarom is het des te mooier om er wel bij te horen.” Nilis heeft dan ook een speciaal woord van dank voor iedereen die voor hem stemde. “Ik wil de supporters dan ook bedanken. Ik hou van jullie. Daarvoor voetbal je.”