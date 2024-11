"Alle signalen stonden op rood": hoe Fredberg de waarschuwingen negeerde voor de meest omstreden transfer van de zomer

Mathias Zanka Jörgensen is verre van populair bij Anderlecht. Het scoutingsteam was trouwens niet enthousiast over zijn komst. Hij was één van de spijkers aan de doodskist van Jesper Fredberg.

Jesper Fredberg werd steeds meer geïsoleerd bij Anderlecht. De bevestiging van David Hubert door Wouter Vandenhaute maakte de situatie steeds onhoudbaarder en dwong de sportdirecteur om sneller te vertrekken dan verwacht. Sinds zijn vertrek komen de tongen los, met name wat betreft zijn koppigheid in bepaalde dossiers. De Deen was goed omringd bij paars-wit maar ging zijn eigen weg: "Hij had nul contact met de scoutingcel, hij luisterde nooit", klinkt het in Le Soir. Niet alle Denen zijn succesverhalen "Het mooiste voorbeeld is Zanka: alle lichten van de scoutingcel stonden op rood, maar hij nam hem toch", onthult journalist Xavier Thirion in de Tof Sport podcast. Achteraf gezien blijken de zorgen gegrond te zijn. Hoewel zijn komst aanvankelijk veelbelovend leek vanwege zijn ruime internationale ervaring, zijn vermogen om onmiddellijk een verzwakte verdediging te versterken en zijn goede relatie met Brian Riemer, heeft de 34-jarige speler het moeilijk. Zanka betaalt pijnlijk de tol voor zijn gebrek aan ritme bij Brentford, zijn traagheid helpt de zaak niet vooruit. Maar hij heeft slechts tot het einde van het seizoen getekend bij Sporting.





