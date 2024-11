Club Brugge-aanwinst geeft bijzondere verklaring voor keuze blauw-zwart, ondanks interesse tig Europese topclubs

Ardon Jashari heeft intussen zijn vaste basisplaats bij Club Brugge beet. De Zwitserse aanwinst moest wel even geduld tonen, maar zijn prestaties zitten in stijgende lijn. Opvallend feit: half Europa zat achter de verdedigende middenvelder aan voor hij bij Club tekende.

Toch moest Jashari vrij lang wachten tot hij begon te spelen. “Tweeënhalf jaar lang heb ik alles gespeeld. Oefenmatchen, bekerwedstrijden. Bij Luzern was ik aanvoerder op mijn 19de", vertelt hij in HLN. "Dan is het niet gemakkelijk wanneer je plots níet meer speelt. Na vijf, zes weken dacht ik: ‘Oké, nu vergeet je Zwitserland, en doe je er alles aan wanneer je de kans krijgt. Bekijk het gewoon als een nieuw begin.”

En na zijn eerste matchen kwam er zelfs kritiek. “Je voelt dat ook als speler, hé. Het was mijn eerste match en als team hadden we het moeilijk. Wat verwacht je dan van iemand die voor het eerst speelt? Tegen Gent stonden we 0-2 achter – ook niet eenvoudig, want ik ben geen spits. Het was in Kortrijk dat ik dacht: ‘Nu ga je echt spelen zoals dat van een nummer zes verwacht wordt.’ De basis en niets meer."

Tegen Sturm Graz overtuigde hij wel iedereen van zijn kwaliteiten. "Ik begon met veel vuur en de eerste tien minuten liepen zo fantastisch dat ik dacht: ‘Oké, we zijn vertrokken.’ De rest ging automatisch. Eindelijk voelde ik me vrij. Alsof ik al jaren met die ploeg samenspeelde."

De concurrentie bij Club is natuurlijk enorm, zeker op het middenveld, waar ook nog Onyedika rondloopt, de speler wiens vervanger hij eigenlijk moest worden, maar die niet vertrok. “Eerlijk: daar heb ik geen seconde aan gedacht de voorbije maanden. Veeleer probeerde ik me zo goed mogelijk aan te passen, want het was op alle vlakken wennen."

Nochtans stond hij ook in het boekje van onder andere Arsenal, Leipzig, Benfica, Porto, Bologna… “Ik wil geen namen noemen, maar altijd was er wel iets gaande. Wat ik vervolgens in de gesprekken met Club Brugge heb gezien, had ik nooit meegemaakt. Zo gestructureerd, zo professioneel. Ze wisten exact wat ze wilden en waarom. Ik denk dat mijn karakter heel erg past bij deze club en dat ze me daarom zo graag wilden.”