Een voormalige speler uit de Pro League, een kern die minder kost dan Stroeykens: wat je moet weten over RFS, de Europese tegenstander van Anderlecht

Ferencvaros en Ludogorets waren al vrij bescheiden, maar RFS is op papier de meest haalbare tegenstander van RSC Anderlecht in de Europa League. Hier zijn vijf dingen die je moet weten over de Letse club.

RFS heeft zijn seizoen afgerond en is kampioen van Letland

Zeldzaam geval: Anderlecht zal het opnemen tegen een tegenstander die, zonder de Europa League, op dit moment min of meer "met vakantie" is. De laatste speeldag van het Letse kampioenschap vond afgelopen weekend plaats. RFS won in Grobina en werd zo kampioen.

Vorige week stond de Letse bekerfinale op het programma, en opnieuw kwam RFS als winnaar uit de bus tegen FK Auda, waarmee ze hun derde beker in de geschiedenis behaalden. Het is ook de tweede dubbel (beker en kampioenschap) voor de club uit Riga na 2021.

Een jonge club die pas recentelijk zijn eerste titels heeft gewonnen

RFS is niet echt een historische club in het Letse voetbal. Verschillende clubs in Riga hebben het lokale voetbal gedomineerd: RFK Riga voor de oorlog (de club verdween na de Tweede Wereldoorlog) met 8 titels, Skonto Riga na het uiteenvallen van de USSR met 14 opeenvolgende titels maar failliet in 2016, en tot slot Riga FC dat 3 titels heeft gewonnen en de huidige grootste rivaal van RFS is.

© photonews

RFS, wat staat voor Rigas Futbola Skola (voetbalschool van Riga), werd opgericht in 2003 door de voormalige directeur van de academie van Skonto Riga, Vladimirs Belajevs. Een beetje alsof Jean Kindermans een geheel nieuwe club zou gaan starten nadat hij Anderlecht verliet en deze Neerpede FC zou noemen. In 2016 nam RFS het licentienummer over van Skonto na het faillissement, wat hen in zekere zin de identiteit van de club gaf, tot ze drie van de laatste vier landstitels wonnen en zich dus als de nummer 1 club van het land vestigden.

Gent kwam hun tegen

RFS had tot nu toe slechts aan één groepsfase van de Europa League deelgenomen in zijn geschiedenis, in 2022-2023. Een jaar eerder waren ze in de laatste voorronde verslagen door ... KAA Gent, dat toch een opmerkelijk gelijkspel behaalde met 2-2 in Letland. De Buffalos hadden het minimum gedaan in de Ghelamco Arena (1-0) en waren dus doorgegaan, maar RFS had een goede indruk achtergelaten.

Echt uitzonderlijke Europese prestaties van de Letse club zijn echter zeldzaam, hoewel moet worden opgemerkt dat wanneer RFS het op papier zwakkere teams tegenkomt, ze zelden falen. Een recent succes is ongetwijfeld de uitschakeling van APOEL Nicosia in de play-offs van de Europa League dit seizoen. Maar het gelijkspel (2-2) tegen Galatasaray op de tweede speeldag van de groepsfase bewijst ook dat de club in Riga zeer goed in staat is om een sterke tegenstander te verslaan.

Twee voormalige Pro League spelers in de selectie

Na het duel tegen RFS, besloot Gent ervan te profiteren door... de beste spits van de Letse club aan te trekken: Darko Lemajic (31 jaar). Een transfer die een beetje als gok en impulsieve beslissing leek nadat de Serviër indruk had gemaakt met zijn postuur tegen de Buffalos. In België schoot hij wat tekort... en hij is inmiddels teruggekeerd naar RFS, waar hij het seizoen afsloot met 10 doelpunten in 23 wedstrijden.

© photonews

Hij is niet de enige speler met Jupiler Pro League-ervaring in de selectie van RFS. De doelman van de Letten, Fabrice Ondoa, is ook een oude bekende: van 2018 tot 2020 speelde hij 30 wedstrijden voor KV Oostende. Hij is dit seizoen de nummer één doelman van de club uit Riga, na een ietwat hobbelig pad, hij werd opgeleid bij FC Barcelona en is de neef van André Onana.

RFS speelt niet in "hun" stadion

Voetbal is niet de nummer 1 sport in Letland (dat is ijshockey), en de stadions voldoen er dus niet aan de Europese normen, zelfs niet voor de nummer 1 club van het land. Daarom zal de wedstrijd tussen RFS en Anderlecht niet plaatsvinden in hun gebruikelijke stadion, het LNK Sporta Parks, dat onlangs nog gerenoveerd werd.

De wedstrijd zal namelijk plaatsvinden in het Daugava Stadium, het stadion dat tot voor kort de wedstrijden van het nationale team van Letland huisvestte. Het is het stadion van FK Metta in de competitie, maar het zal dus dienen als thuisbasis voor de wedstrijden van RFS tijdens deze fase van de Europa League. Een stadion met 10.000 plaatsen.

Een selectie die goedkoper is... dan Mario Stroeykens of Kasper Dolberg

De volledige selectie van RFS wordt door Transfermarkt geschat op 9,4 miljoen euro. De twee duurste spelers van de groep zijn niet eens een miljoen euro waard: het gaat om Emerson Deocleciano (900.000) en de aanvoerder Ziga Lipuscek (800.000).

Ter vergelijking, hoewel we weten dat deze niet helemaal eerlijk is, zijn Mario Stroeykens en Kasper Dolberg elk 10 miljoen euro waard; Anders Dreyer, de duurste speler van Anderlecht op de markt, wordt geschat op 12 miljoen euro. Een wereld van verschil, dus, waardoor paars-wit geen keus heeft: het moet donderdag winnen.