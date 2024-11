Voormalige 'cultspits' van JPL waarschuwt Anderlecht: "We zijn niet naar de discotheek geweest"

Anderlecht speelt donderdagavond tegen het Letse Riga FS, dat afgelopen weekend de landstitel en de beker pakte. De feeststemming is groot bij de Letse club, maar Darko Lemajic, voormalig speler van AA Gent, is met zijn ploeggenoten vastbesloten om zich te laten zien in de Europa League.

"Die Europese duels zijn galamatchen voor ons", zegt de spits, die zelf de afgelopen drie maanden sukkelde met een hielblessure, maar inmiddels weer fit is en tegen Anderlecht op de bank zal zitten, in HBvL.

Riga FS vierde recent de derde landstitel uit de clubgeschiedenis en won vorige week de beker. Ondanks de feestvreugde houdt Lemajic het kalm: "We hadden een bescheiden feestje, niet naar de discotheek, maar gewoon een diner met de families van spelers en staf."

De club, die met een kern van slechts 9,4 miljoen euro speelt, is erg gemotiveerd in de Europa League. "We hebben niets te verliezen en spelen tegen veel grotere clubs. Elke speler is extra gemotiveerd", aldus Lemajic.

Hoewel Riga FS in de Europa League slechts 1 op 12 behaalde, werd er gelijkgespeeld tegen Galatasaray en verloren ze nipt van Frankfurt. "We hadden in Duitsland ook punten kunnen halen, tegen Anderlecht gaan we er vol voor", zegt de aanvaller, die ook waardevolle tips kan geven aan zijn team. In zijn tijd bij AA Gent won Lemajic de Belgische beker tegen Anderlecht, wat hem goede inzichten geeft. "Onze analist vroeg me al om tips, ik kijk nog veel Belgische wedstrijden."

Lemajic is zich bewust van het verschil in niveau tussen de Letse competitie en de Belgische Pro League. "In Letland is er een groot verschil tussen de topteams en de rest. Het voetbal is hier fysieker, maar onderschat ons niet", waarschuwt hij.