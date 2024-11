Dit hebben de buitenlandse media te zeggen over Champions League-prestatie van Club Brugge

Club Brugge kon woensdag stunten tegen Aston Villa in de Champions League. Blauw-zwart speelde alweer een zeer goede wedstrijd in de Champions League en vergat zich deze keer niet te belonen.

Club Brugge speelde een zeer goede wedstrijd tegen Aston Villa. Blauw-zwart deed serieus haar best om zo dreigend mogelijk te zijn en zette ook heel wat druk wanneer er balverlies was.

Buitenlandse media zagen ook dat de 1-0 overwinning zeer verdiend was. 'Club Brugge was de betere ploeg', begint The Guardian. 'Dynamischer en gevaarlijker. Villa kreeg wat zijn makke prestatie verdiende: een derde opeenvolgende nederlaag, allemaal in een verschillende competitie. Dit na een opvallend moment dat Mings en iedereen die Aston Villa een warm hart toedraagt snel zal willen vergeten...'

Tyrone Mings werd de absolute antiheld bij de bezoekers. Hij gaf een strafschop weg, op een van de meest opvallende manieren die u ooit gezien heeft.

Dit geloof je niet! 😲🖐️ pic.twitter.com/AacWPckF24 — Play Sports (@playsports) November 6, 2024

'Aston Villa en zijn verbijsterde aanhang blijven met een enorme kater achter in de bierhoofdstad van Europa', staat te lezen bij The Sun. 'Emiliano Martinez had een zwakke verdediging voor hem staan, terwijl Hans Vanaken kalm bleef en Villa's strafschopspecialst de verkeerde kant op stuurde.'

Ook bij L'Equipe ging het vooral toch over de fout van Mings, wat niet onlogisch is. 'Club Brugge, dat veel ondernemender voor de dag kwam, profiteerde van een groteske fout van Tyrone Mings.' Het Franse medium zag wel dat Club eigenlijk meer had kunnen scoren. 'De aanvalslust van de ploeg van Nicky Hayen werd buiten de omgezette strafschop niet verder beloond. Onder meer Ferran Jutgla, Christos Tzolis en Ardon Jashari konden Martinez niet passeren.'