Dit wordt een drama voor Rode Duivels en Italianen: "Ik hou mijn hart al vast"

We willen nog geen paniek zaaien, maar als binnen zeven dagen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion zullen spelen, is er weinig kans dat het een mooie match gaat worden. Dat laat dit veld niet toe.

Het veld van het Koning Boudewijnstadion lag er immers heel slecht bij tijdens de wedstrijd Union-AS Roma. En dat is er niet beter op geworden nadat er een match op werd gespeeld. De spelers van Union konden het amper geloven dat ze op zo'n patattenveld moesten acteren.

"Ik hou mijn hart al vast voor binnen een week", aldus Charles Vanhoutte. "Ze zullen werk hebben om dit in orde te krijgen. Dat veld liet gewoon geen goed voetbal toe."

Veel spelers zagen de bal voor hun voet nog een capriool maken. Gemakkelijke passes werden gemist en het duurde soms even om een bal onder controle te krijgen.

"Het was gewoon slecht voetbal", gaf Noah Sadiki eerlijk toe. "Dat veld was echt problematisch. Dat we een goeie counterkans de nek omwrongen? We deden het wel meer, maar dat had het veld ook mee te maken."

Volgende week donderdag speelt België tegen Italië op dat veld. Lorenzo Pellegrini zal zijn mede-internationals wel al waarschuwen, want het speelt meer in de kaart van de Italianen dan in die van de Rode Duivels gezien de profielen. Geen wonder dat Kevin De Bruyne daar geen risico's op wil nemen.