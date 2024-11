"Had helemaal niets met kwaliteit te maken": scout van Barça die een negatief rapport over Eden Hazard schreef, doet zijn verhaal

Eden Hazard is altijd zichzelf geweest op en naast het veld. Sommige scouts werden daardoor afgeschrikt.

In Barcelona verwijst de naam Bojan Krkic niet alleen naar de getalenteerde Spaans-Kroatische aanvaller die een beetje verdwaald is geraakt in zijn carrière. Zijn vader, Bojan Krkic Senior, was ook zeven jaar lang scout voor de club.

In 2007, tijdens zijn eerste maanden in zijn nieuwe functie, kruiste hij voor het eerst het pad met Eden Hazard. Dit gebeurde op het Europees kampioenschap U17, waar het Belgische team, met Eden maar ook Guillaume François en Christian Benteke, de halve finale bereikte voordat ze tegen het team van Bojan Krkic Junior uit Spanje... ten onder gingen.

"Hazard speelde een geweldig toernooi. Maar wat me het meest opviel, was zijn houding en gebrek aan betrokkenheid. Later heb ik hem twee keer gescout in de Ligue 1. Eerst tegen Montpellier. Terwijl het hele team al aan het opwarmen was, kwam Hazard alleen uit de kleedkamer. En toen iedereen aan het stretchen was, keek hij rond naar de tribunes. Hij speelde goed, maar mijn twijfels werden bevestigd", herinnert Krkic zich in een podcast van Cadena SER Catalunya.

De nonchalance die geen genade kent

"Drie dagen later zag ik hem weer, thuis tegen Angers. Hij zat op de bank. Maar opnieuw: de andere wisselspelers waren aan het opwarmen, hij liep rond. De coach riep hem van ver om intensiever op te warmen, maar hij bleef gewoon naar de wedstrijd kijken", voegt hij eraan toe.

Zelfs als je het talent van Eden hebt, is dat niet acceptabel volgens de scout. "In mijn rapport heb ik Hazard een negatief advies gegeven. Laat het duidelijk zijn dat dit niets te maken heeft met zijn kwaliteiten. Maar hij behoorde tot het type voetballers dat erg goed is, maar niet altijd op zijn best is vanwege zijn mentaliteit. Als speler en scout heb ik er zo veel gezien."

Nadat Eden Hazard volledig was doorgebroken bij Lille, waagde Barca opnieuw zijn kans, maar de Rode Duivel verkoos eerst Chelsea en vervolgens zijn droomclub Real Madrid.