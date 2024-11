Ondanks zijn blunders blijft Matthieu Epolo een van de leiders bij Standard: "Het is echt zeldzaam om dat te zien"

Matthieu Epolo toont zeer wisselvallige prestaties dit seizoen. De jonge doelman van Standard is in staat tot het beste... en het slechtste.

Met een indrukwekkend aantal clean sheets sinds het begin van het seizoen, heeft Matthieu Epolo ook enkele foutjes gemaakt. Nadat hij al schuldig was aan twee doelpunten tegen Anderlecht, was de doelman daarna het middelpunt van een enorme fout tegen KV Mechelen, uiteindelijk zonder gevolgen.

In een interview met RTBF, sprak Standard-speler Andi Zeqiri vol lof over de jonge keeper. Hij vertrouwt hem volledig en weet dat hij zich nog goed kan ontwikkelen.

"Het is echt zeldzaam om zoveel talent en volwassenheid te zien bij iemand zo jong. Maar het is pas het begin van zijn carrière. Hij moet blijven werken zoals hij tot nu toe heeft gedaan, geduldig blijven en blijven verbeteren", opent de spits.

"We weten, en hij ook, dat hij veel kwaliteiten heeft. Maar zoals ik al zei, het is nog te vroeg om vooruit te kijken: met mijn ervaring zou ik hem zeggen dat hij alert moet blijven en als hij dat doet, zal hij slagen want hij is een geweldige kerel."

"Hij heeft veel vertrouwen in zichzelf, dat is een kwaliteit. Maar weet je, keepers zijn net als aanvallers anders dan gewone spelers. Matthieu Epolo straalt dat ook uit: het is essentieel voor zijn verdediging, want zij weten dat hij hen achterin kan redden", besluit Zeqiri.