Tedesco maakt selectie Rode Duivels bekend: 'Verrassende wending in dossier Romelu Lukaku'

Een kleine maand geleden liet Romelu Lukaku weten dat zijn vuur voor de Rode Duivels niet echt meer brandde. Het is dan ook uitkijken of Domenico Tedesco hem straks in zijn selectie opneemt.

“Ik kies nu even voor mezelf”, zei Romelu Lukaku in de podcast van Koolcast Sport. “Ik moet zelf gelukkig zijn. Het is vooral mentaal, omdat het vuurtje momenteel even niet brandt. Ik hoop dat ik op termijn de passie kan terugvinden om voor de nationale ploeg te spelen.” Uiteraard kwamen ook bondscoach Domenico Tedesco die woorden ter ore. Die had voor de vorige interlandbreak nog gezegd dat Lukaku afwezig zou zijn om in Napoli te blijven om verder aan zijn conditie te werken. Een leugentje om bestwil? Het weekend voor de interlands tegen Italië en Frankrijk dook Big Rom echter op in Anderlecht, waar hij door het publiek onthaald werd als de keizer van het Lotto Park. Toen al moet er een belletje gerinkeld hebben bij Tedesco, als hij zogezegd van niks wist. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de bondscoach enkele keren contact gehad met Romelu Lukaku om over ‘het probleem’ te spreken. De Duitser zou Lukaku wel degelijk kunnen overhalen hebben om voor de nationale ploeg te spelen. De krant is er dan ook van overtuigd dat de spits van Napoli vandaag in de selectie van Tedesco opgelijst wordt. Om 10 uur maakt de bondscoach zijn selectie bekend. Al zou wel afgesproken zijn dat Lukaku tegen Italië en Israël wel geen twee keer 90 minuten zal spelen.