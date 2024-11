Zulte Waregem ruikt zijn kans: CPL-leider RWDM laat in het absolute slot kostbare punten liggen, Lierse en Lokeren-Temse houden elkaar in evenwicht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League werden er vrijdagavond twee wedstrijden afgewerkt. Van de vier ploegen die speelden, won er eentje.

Club Luik mocht het thuis opnemen tegen leider RWDM. De Brusselaars begonnen meteen goed aan de wedstrijd. Sambu bracht hen op voorsprong na een kwartier.

Op het halfuur kon de club uit Luik de bordjes gelijkhangen. Het was Merlen die uitpakte met een geweldige vrije trap om de 1-1 binnen te krullen. We stevenden af op een gelijkspel, maar in minuut 92 kon Mouhli nog voor de 2-1 zorgen.

šŸ’« | Ryan Merlen schiet deze vrije trap buiten bereik van de keeper. šŸ˜šŸ’„ #FCLRWD pic.twitter.com/aGbVzi1eLP — DAZN België (@DAZN_BENL) November 8, 2024

RWDM laat zo kostbare punten liggen. Het wordt daarom zondag extra uitkijken naar de wedstrijd Zulte Waregem - RAAL. Zulte Waregem staat derde met 20 punten, terwijl La Louvière er net zoveel telt als RWDM met 23.

Lierse ontving Lokeren-Temse verder nog. Brebels scoorde de openingstreffer na 18 minuten, maar Adinany kon kort voor rust gelijkmaken.

Ntamack scoorde op het uur de 1-2 voor Lokeren-Temse, maar een rode kaart voor Soumaré gooide een kwartier later roet in het eten. Marijnissen maakte er tien minuten voor het einde nog 2-2 van en doelpuntenmaker Adinany moest in minuut 95 ook nog van het na zijn tweede geel.