Krijgt jonge Belg eindelijk zijn kans bij de revelatie van Nederland? Hij is alvast goed op dreef!

Het is meer dan een jaar geleden dat Charleroi Anthony Descotte uitleende aan FC Utrecht. Hij begint er langzaam zijn plek te veroveren.

Anthony Descotte, geboren in Gosselies, is een speler met roots in Charleroi. Als jonge jongen wilde hij de club naar een hoger niveau tillen en zijn carrière begon bij lokale clubs zoals JS Taminoise, Heppignies-Lambusart-Fleurus, en Mons. Maar het was pas bij Anderlecht en later Standard dat hij echt de nodige ervaring opdeed om zijn plaats in het professionele voetbal te veroveren. Zijn reis bracht hem uiteindelijk naar Charleroi, waar hij op 16-jarige leeftijd aan de slag ging.

In 2021 werd de aanvaller opgeroepen door Karim Belhocine voor het eerste elftal bij Charleroi, maar hoewel hij zijn kans kreeg, kon Descotte nooit een vaste basisplaats bemachtigen. Zijn verblijf in Charleroi was niet het succes waar hij op had gehoopt en in januari 2023 besloot de club om hem uit te lenen aan het Nederlandse FC Utrecht.

Zijn avontuur in Nederland leek aanvankelijk veelbelovend, maar ook daar vond Descotte moeilijk zijn draai. Dit seizoen lijkt de situatie niet veel anders, maar recent begon het tij voor de jonge Belg een beetje te keren.

Dit weekend kreeg Descotte zij eerste basisplaats voor Utrecht. Hoewel zijn optreden niet allesbepalend was, droeg hij bij aan de 1-0 overwinning van Utrecht tegen Heracles.

Utrecht behaalt momenteel een indrukwekkende 28 op 33. Ze staan op de tweede plaats, achter het onaantastbare PSV. De vraag is of Descotte eindelijk kan doorbreken en wel bij de revelatie van het seizoen in de Eredivisie.