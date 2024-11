Rode Duivel spreekt over terugkeer naar België en weet ook bij welke ploeg hij wil spelen: "Dat zou de cirkel rond maken"

Matz Sels, doelman bij Nottingham Forest en heel goed bezig, sluit niet uit dat hij op een dag terugkeert naar België om zijn carrière af te ronden. Sels is echter nog maar 32 en wil nog het een en ander bewijzen op het hoogste niveau.

Hij heeft een speciale band met zijn geboorteplaats. “Na mijn carrière willen we zeker terugkeren naar de regio rond Lier", zegt Sels in GvA. Een comeback bij Lierse, de club waar zijn carrière begon, sluit hij ook niet uit, al blijft hij realistisch. “Waarom niet? Daar is het voor mij allemaal begonnen. Maar in het voetbal heb ik geleerd: je mag nooit verder kijken dan zes maanden.”

Hoewel Sels openstaat voor een Belgische terugkeer, richt hij zich nu volledig op zijn huidige situatie in Engeland. Zijn recente prestaties bij Nottingham Forest maken hem 'the talk of the town'. “Op dit moment zitten we hier heel goed. We komen absoluut niets tekort en het heeft dan weinig zin om over de toekomst te speculeren", aldus Sels.

Bij de Rode Duivels hoopt Sels op meer speeltijd. “Ik ben nog altijd heel fier als ik word opgeroepen en zal nooit een interland bewust overslaan", benadrukt hij. “Ik wil ook gewoon nog zo veel mogelijk interlands spelen. Dat blijft voor mij de grootste eer die je als voetballer te beurt kan vallen.”

Sels heeft begrip voor teamgenoten zoals Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne, die soms interlands laten schieten omwille van hun intense speelschema. “Iedereen beseft maar al te goed hoe belangrijk die twee spelers voor onze ploeg zijn", legt hij uit. “Hun lichamen worden uitgeperst, en van hen wordt verwacht dat ze in elke wedstrijd het verschil maken.”

Wat zijn eigen ambities betreft, is Sels duidelijk: hij wil graag de basisplaats als doelman bij de Rode Duivels veroveren. “Uiteraard wil ik eerste doelman van de Rode Duivels worden. Het zou gek zijn als ik iets anders beweer", geeft hij toe. “Ik kan uiteindelijk alleen maar mijn stinkende best doen en mijn kans grijpen als ik ze krijg. We zullen wel zien.”