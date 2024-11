Zeer onverwacht: Europese topclub lekt zelf uit dat Tedesco plots nieuwe Rode Duivel heeft opgeroepen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Opvallend: Juventus heeft (per ongeluk?) gelekt dat Samuel Mbangula is opgeroepen voor de Rode Duivels. Het is nog wel niet duidelijk wie hij vervangt. Gezien zijn positie waarschijnlijk Jérémy Doku.

De Rode Duivels kampen na vorig weekend plots met een blessuregolf. Een aantal opgeroepen spelers zijn onzeker of gewoon niet fit om te spelen. Zo raakte al bekend dat Joaquin Seys forfait geeft voor de komende interlandperiode. Maar daar blijft het niet bij. Charles De Ketelaere, Ameen Al-Dakhil, Romeo Lavia en Jérémy Doky zijn onzeker. Manchester City-coach Pep Guardiola kwam met een blessure-update over die laatstgenoemde, maar dat was allesbehalve geruststellend... Er kon uit worden opgemaakt dat Doku ook forfait zal moeten geven. Samuel Mbangula is een Rode Duivel Ondertussen lijkt het er op dat Tedesco al een vervanger heeft aangeduid. Dat heeft de KBVB niet zelf laten weten, maar wel een Europese topclub. Zo deelde Juventus maandagmiddag mee dat de 20-jarige Samuel Mbangula werd opgeroepen. 'Samuel Mbangula is voor het eerst opgeroepen voor het Belgische seniorenteam. Zijn ploeg neemt het op tegen Italië en Israël in de laatste twee wedstrijden van de groepsfase van de UEFA Nations League', klinkt het op de website van de Oude Dame.